Tokat Belediyesi 10 bin kişiye aşure dağıttı

Tokat Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla 10 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Yeraltı Çarşısı üzerinde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, her sene geleneksel olarak aşure dağıttıklarını söyledi.

Bugün dünyada Müslüman kanının akıtıldığı birçok coğrafya bulunduğunu belirten Eroğlu, "Bizler biriz, beraberiz, kardeşiz. Her ne olursa olsun, bu topraklara ayrılık tohumları ekmek isteyenlere, fitne, fesat katmak isteyenlere, kardeşlik kavgasını bekleyenlere karşı bir ve birlikte olmalıyız. Tokat Anadolu'nun mayasıdır. Bütün farklı unsurları içerisinde barındırdığı halde çatışmasız bir şekilde kardeşçe bu zamana kadar gelmiş bir şehir Tokat. Muharrem ayı ve aşure günü münasebetiyle Allah kardeşliğimizi daim etsin." dedi.

Daha sonra Eroğlu ve protokol üyeleri, vatandaşlara aşure ikram etti.