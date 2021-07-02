Tokat Belediyesi Altıyüz Evler Mahallesi'nde kaldırım çalışması yapıyor - Son Dakika

Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Altıyüz Evler Mahallesi İmamlık Caddesi'nde kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekiplerinin çalışmalarını teknik ekibiyle inceleyen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, daha huzurlu, daha mutlu bir Tokat için çalıştıklarını söyledi.

Şehrin her noktasında çalışmalarının devam ettiğini anlatan Eroğlu, "Sizlere verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tokat'ın daha müreffeh, daha yaşanabilir, daha huzurlu ve insanlarımızın daha mutlu olduğu bir şehir haline getirmenin gayreti içerisindeyiz. Altıyüz Evler Mahallesi İmamlık Caddesi'nde ekiplerimiz granit döşemelerle kaldırımlarımızı yeniliyor. Altıyüz Evler kavşağından başlayan çalışmamız, okullar kampüsü bölgesine kadar devam ediyor." dedi.

Kaldırımlarda engelliler için sarı şeritleri de oluşturduklarını dile getiren Eroğlu, "Kaldırım çalışmamızın yanı sıra peyzaj çalışmalarımızı da tamamlıyoruz. Bölgedeki değerli esnaf kardeşlerimizi ziyaretimizde, onlar da memnuniyetlerini dile getirdi. Her şey Tokatlılar için, her şey sizler için. Daha şehirleşen, içinde yaşayan insanların daha mutlu olduğu bir Tokat şehrini oluşturmak için gayret ediyoruz." diye konuştu.