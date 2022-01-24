Tokat Belediyesi her gün 347 aileye sıcak yemek dağıtıyor - Son Dakika
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Tokat Belediyesi her gün 347 aileye sıcak yemek dağıtıyor

24.01.2022 15:40
Tokat Belediyesi her gün 347 aileye sıcak yemek dağıtıyor

Tokat Belediyesince her gün 347 aileye sıcak yemek ulaştırılıyor.

Tokat Belediyesince her gün 347 aileye sıcak yemek ulaştırılıyor.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, soğuk kış günlerinde sıcacık kalplere ulaşmak için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Aşevi tarafından günlük hazırlanan sıcak yemek dağıttıkları dile getiren Eroğlu, "2014 yılında hizmete açtığımız aşevimiz, dün olduğu gibi bugün de yarın da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek. Tokat Belediyesi olarak bizler de evsiz ve muhtaç kimseler için her gün kazanlarımızı kaynatmaya devam ediyoruz. Her sabah hijyenik olarak hazırladığımız sıcak yemeklerimiz 347 ailemizin sofrasına eşlik ediyor. 5 kişilik özel ekibimizle özel vakumlu paketlerimizle hazırladığımız kuru gıda ve sıcak yemeklerimizi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kapılarına kadar ulaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Tokat Belediyesi her gün 347 aileye sıcak yemek dağıtıyor
Tokat Belediyesi her gün 347 aileye sıcak yemek dağıtıyor
Tokat Belediyesi her gün 347 aileye sıcak yemek dağıtıyor
Tokat Belediyesi her gün 347 aileye sıcak yemek dağıtıyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat Belediyesi her gün 347 aileye sıcak yemek dağıtıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat Belediyesi her gün 347 aileye sıcak yemek dağıtıyor - Son Dakika
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