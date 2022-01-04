Tokat Belediyesi beyaz masa servisi 2021 yılında 6 bin 608 çağrıya cevap verdi - Son Dakika

Tokat Belediyesi beyaz masa servisinin 2021 yılında 6 bin 608 çağrıya cevap verdiği bildirildi.

Tokat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 2021 yılı içinde kişi ve kuruluşların istek ve taleplerini alarak, vatandaşlara etkin ve verimli bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından 2014 yılında hizmete açılan Beyaz Masa Servisi'ne, 2021 yılı içerisinde 6 bin 608 başvuru geldi. Başvuruların tamamı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü üzerinden çözüme kavuşturularak, geri bildirim sağlandı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Kaliteli hizmet, hızlı iletişim, çözüm odaklı ve olumlu geri dönüş işleyişiyle çalışan beyaz masa servisimiz görevini her geçen gün daha da profesyonel şekilde yapmaya devam ediyor." ifadesinde bulundu.

Eroğlu, şunları kaydetti:

"Gerek Beyaz Masa servisimiz,Alo 153 hattını arayan vatandaşlarımızın taleplerini gerekse Cimer ve Açık Kapı üzerinden gelen istek ve talepler, konusuna hakim personelimiz tarafından kayıt altına alınarak, ilgili müdürlüklerimize hızlı bir şekilde iletiliyor. Takibi yapılan ve ilgili müdürlüğümüz tarafından çözüme ulaştırılan talepler hakkında ise vatandaşlarımızı gerek telefonla, gerekse e-posta veya başvuru esnasında ilettikleri iletişim bilgilerine göre dönüş yapıyorlar. Halkımıza her zaman yakın olmaya devam edeceğiz. Halkımızla iç içe olmaya, onların istek ve taleplerini birinci elden tespit ederek kayıt altına alarak en kısa sürede etkin bir şekilde çözüme kavuşturmaya 2022 yılında da aynı hız ve performansla devam edeceğiz."