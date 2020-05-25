Tokat Belediyesi ekipleri boşalan cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı - Son Dakika

Tokat Belediyesi ekipleri boşalan cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı

Tokat Belediyesi ekipleri boşalan cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı Tokat Belediyesi ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boşalan cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı.

Tokat Belediyesi ekipleri boşalan cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı

TOKAT - Tokat Belediyesi ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boşalan cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı temizlik çalışmaları Ramazan Bayramında da devam etti. Tokat'ta, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaya ve araç trafiğinin sıfıra inmesi nedeniyle belediye temizlik ekipleri harekete geçti. Kimselerin olmadığı caddelerde ekipler rahatça temizlik çalışması yaptı. Yollar, kaldırımlar köpüklenerek tazyikli suyla yıkandı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, hem belediye hemde görevi başında olan polisleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Başkan Eroğlu, şehri Tokat'tan herkese selamlarını ilettiklerini ifade ederek, "Değerli hemşerilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Rabbim böyle nice nice bayramlara hepimizi kavuştursun. Tabii gerek Ramazan gerekse Bayram biraz mahsun geçti. Şu anda gördüğünüz üzere caddeler boş. Siz niye evde değilsiniz? diye soracak olursanız. Belediyemizin cenaze, zabıta ve itfaiye hizmetleri açık. Bu anlamda bizde değerli kardeşlerimizi bir ziyaret ederek bayramda yapmış oldukları özveriden görevlerden dolayı da onları da tebrik ettik" dedi.

Başkan Eroğlu, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını bir fırsat olarak değerlendirmek istediklerini belirterek, "Şu anda yollar caddeler boş olduğu için bizde dezenfektanlı temizliğimizi de çok yoğun bir şekilde yapıyoruz. Şu anda ana caddemizden başlamak üzere her yeri köpüklü sularımızla yıkıyoruz ki bayram sonrasında halkımıza tertemiz bir şekilde caddelerimiz kavuşsun. Yine toplu kullan duraklarımızı, parklarımızı da park bahçelerimizi de Temizlik İşleri Müdürlüğümüzdeki elemanlarımız hepsini temizleyecek. Bu fırsatı da bizde böyle bir güzellik taçlandırıyoruz. İnşallah onun haricinde de diğer bütün görevli arkadaşlarımızda görevlerine devam ediyorlar. Rabbim razı olsun onlardan da diyorum" diye konuştu.

Tokat Belediyesi ekipleri boşalan cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı

Tokat Belediyesi, Tokat, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 10:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tokat Belediyesi ekipleri boşalan cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı - Son Dakika

Son Dakika

Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu 9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Ünlü model, kilo eleştirilerine ateşli pozuyla cevap verdi Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı 56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı Cem Uzan torun sahibi oldu İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Sadece sosyal medya paylaşımlarından aylık 600 bin lira kazanıyor Çıplak pozlarıyla bir döneme damga vuran mankenden buruk bayram mesajı
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü         
16:43
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var         
16:39
Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi         
16:35
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü         
16:05
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu         
15:42
Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur         
15:40
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü         
15:37
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem         
15:25
Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor         
15:21
Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor         
15:16
İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu         
14:37
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi         
14:37
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı         
14:29
Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu         
14:18
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı         
14:18
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı         
14:03
Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı         
14:01
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı         
14:00
Faturayı görünce şok geçirmeyin! Evde su tasarrufu yapmanın 7 yolu Faturayı görünce şok geçirmeyin! Evde su tasarrufu yapmanın 7 yolu         
13:55
Fransa'da ilk defa bir trans birey belediye başkanı seçildi Fransa'da ilk defa bir trans birey belediye başkanı seçildi         
13:47
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi         
13:36
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı         
13:35
Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in yer aldığı THY Euroleague'de 2019-20 sezonu iptal edildi Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in yer aldığı THY Euroleague'de 2019-20 sezonu iptal edildi         
13:28
El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi         
13:24
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı         
13:23
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı 26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı         
13:21
Temel Karamollaoğlu'nun Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi         
13:15
Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak         
13:10
Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük         
13:01
Zeynep'in annesi, milli boksöre lanet okudu: Katil, kızımı parçaladın Zeynep'in annesi, milli boksöre lanet okudu: Katil, kızımı parçaladın         
12:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2020 17:04:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat Belediyesi ekipleri boşalan cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]