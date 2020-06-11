Tokat Belediyesi ilaçlama çalışması yaptı - Son Dakika

Tokat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, haşere, uçkun ve larva üreme noktalarında ilaçlama çalışması başlattı.

Belediye ekipleri, Behzat, Geksi Deresi, kanal kenarları başta olmak üzere su birikintisi, sazlık, fosseptik çukurlarında ve tespit edilen bölgelerde larva ve haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, haşere üreme noktalarının tespit edildiğini, gerekli ilaçlamaların yapıldığını söyledi.



Öncelikle haşerelerin üreme noktalarında ilaçlama çalışmalarının yapıldığını anlatan Eroğlu, "Yaz aylarının gelmesi, hava sıcaklarının artmasıyla larva ile mücadelemize başladık. Vektörle mücadelenin en önemli aşaması olan larva ile mücadelemizin amacı, sivrisinek ve karasineklerin üreme zamanlarında ilaçlama çalışması yaparak bu tür haşerelerin ve zararlı böceklerin çoğalmalarını önlemektir. Bu sebeple uçkunla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz." dedi.

Kentte çalışmalarının aralıksız sürdüğünü dile getiren Eroğlu, "Gerek koronavirüs sürecinde gerekse yeni normalleşme sürecinde halkımızın yoğun olarak kullandığı noktalarda da dezenfekte ve temizlik çalışmalarımızı yaptık." diye konuştu.