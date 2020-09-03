Tokat Belediyesi ilaçlama seferberliği başlattı - Son Dakika

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Halkımızın sağlığı için ilaçlama seferberliği başlattık." dedi.

Tokat Belediyesi bünyesinde oluşturulan ilaçlama ve dezenfeksiyon timleri, sadece küresel salgınla değil, aynı zamanda böcek ve haşere gibi zararlı canlılarla da mücadele ediyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan ilaçlama timlerinin şehrin dört bir yanını dezenfekte etmeye devam edeceğini söyledi.

İlaçlama işlemlerini sadece yaz aylarında değil, sonbahar ve kış aylarında da sürdürdüklerine işaret eden Eroğlu, "Yaz aylarında çalışmalarımıza hız verirken, haşerelerin larvalarını bırakıp gelişimlerini tamamladıkları rögar içlerine sisleme yöntemi ve fiziksel yöntemlerle müdahale ederek haşere sayısının düşmesini sağlıyoruz. Kış ayında yaptığımız larva mücadelesine ek olarak ilkbahar ve yaz aylarında da haşere mücadelemize devam ediyoruz. Her şey insanımız için her şey daha temiz ve daha sağlıklı bir Tokat için. Halkımızın sağlığı için ilaçlama seferberliği başlattık." diye konuştu.