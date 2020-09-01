Tokat Belediyesi mevsimlik çiçek üretimine devam ediyor - Son Dakika

Tokat Belediyesi mevsimlik çiçek üretimine devam ediyor

Tokat Belediyesinin kendi seralarında, kendi personeli ile üretimini gerçekleştirdiği yazlık çiçeklerin ardından kışa hazırlık çalışmaları başladı.

Tokat Belediyesi mevsimlik çiçek üretimine devam ediyor, System.String[]

Tokat Belediyesinin kendi seralarında, kendi personeli ile üretimini gerçekleştirdiği yazlık çiçeklerin ardından kışa hazırlık çalışmaları başladı.

Tokat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan 2 cam, bir naylon serada toplam 1200 metrekare kapalı alanda ve 10 bin metrekarelik açık alanda, üretim ara vermeden sürüyor. Parkları süsleyen yazlık çiçeklerin ardından kışlık çiçekler için çalışmalar başladı.

Tokat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, daha yeşil bir Tokat için her yıl 250 binin üzerinde çiçek yetiştirildiğini belirtti.

Başkan Eroğlu, "2020 yılı içinde 35 bin adet gül, 130 bin adet yazlık çiçek, 90 bin adet kışlık çiçek ve binlerce çeşitli ağaç ve bitki yetiştirmeyi hedefledik. Yine 2020 yılı içerisinde 30 bin adet lale dikimini gerçekleştirdik.

Yaz boyunca Tokat'ın parklarını, refüjlerini, kavşaklarını süsleyen kadife, petunya, vapur dumanı, horoz ibiği, rozet, yıldız, zinya gibi çiçeklerin ardından kış çiçekleri için ön hazırlıklarımız başladı. İnşallah kış aylarında kavşaklarımızı, parklarımızı bu çiçeklerle süsleyeceğiz." diye konuştu.

Tokat Belediyesi, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 14:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat Belediyesi mevsimlik çiçek üretimine devam ediyor - Son Dakika

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