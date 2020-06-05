Tokat Belediyesi'nden çocuklara izin günü sürprizi - Son Dakika

Tokat Belediyesi'nden çocuklara izin günü sürprizi

TOKAT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 yaş altı çocuklar ve gençler, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde park ve oyun alanlarında vakit geçirdi.

Koronavirüs salgını nedeni ile çarşamba ve cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmalarına izin verilen 0-18 yaş grubu çocuk ve gençler sokakların tadını çıkardı. Tokat Belediyesi ise çocuklar için Şehit Zafer Koyuncu parkında sürpriz hazırladı. Belediye ekipleri parkı balonlar ile süsleyerek çocuklar için hazırlık yaptı. Parkı dolduran çocuklara, Türk bayrağı, pamuk şekeri ve balon dağıtıldı. Çocuklar palyaçolar ile birlikte müzik eşliğinde eğlendi.

Tokat Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe gelen çocuklar çok eğlendiklerini belirterek Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na teşekkür etti.