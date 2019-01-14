Tokat Belediyesi Pazarda Bez Torba Dağıttı
1 saat önce
TOKAT Belediyesi pazar yerinde vatandaşlara bez torba dağıttı.
TOKAT Belediyesi pazar yerinde vatandaşlara bez torba dağıttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın bez torba ve filenin promosyon olarak dağıtacağını açıklamasının ardından Tokat Belediyesi
harekete geçti. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında kentteki bir pazar yerinde bez torba dağıtımı yaptı. Vatandaşlar market alışverişlerinde kullanmak için dağıtılan bez torbalara yoğun ilgi gösterdi.
Başkan Eroğlu, Tokat'ta, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bu anlamda vatandaşlarımızın pazar yerlerinde poşet kullanmasını önlemek için kültür sanat merkezlerimizde bez kumaştan imal edilen, yaklaşık 20-25 kiloya kadar ürünü içine alan torbaları ücretsiz olarak dağıttık. Bu çalışmalarımız kapsamında 10 bine yakın bez torba dağıtımı yapacağız" dedi.
- Tokat
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:47 Kaynak: DHA
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