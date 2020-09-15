Tokat Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Tokat Belediyesi şehir merkezine sokak hayvanları için kedi evleri monte etti.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sokak hayvanlarının havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği günlerde su içebilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Veteriner İşleri Müdürlüğünün programlı bir şekilde beslenme odaklarını ve kedi evlerini kontrol ettiklerini belirten Eroğlu, "Yaratılanı sev, Yaradan'dan ötürü düsturu ile Allah'ın bize emaneti olan sokak hayvanlarımıza, can dostlarımıza su ve mama desteği vermeye devam ediyoruz. Özellikle sıcak havalarda su ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri onlar için hayati önem taşıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz günlük olarak beslenme odakları ve kedi evlerinde mama ve su takviyesi yapıyorlar. Ayrıca sokak hayvanlarımız için özel taşıma aracımız da mevcut. Onlardan sevgi elimizi asla çekmiyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız evlerinin ve dükkanlarının önüne sokak hayvanları için bir kap su ve bir kap mama koymalarıdır. Bu konuda hassasiyet gösteren Tokat'ımızda çok fazla gönüllü insanlar var, ben hepsine teşekkür ediyorum, Allah razı olsun." dedi.