Tokat Belediyesi sokaklarda altyapı çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Tokat Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan sokaklardaki altyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, teknik ekibiyle devam eden çalışmaları inceledi.

Tokat'ın dört bir noktasında belediye ekiplerinin durmaksızın çalıştığını dile getiren Eroğlu, "Soğukpınar Mahallemizin önemli ve en eski sokaklarından biri olan Perviz Sokak sakinlerimizin talebini yerine getiriyoruz. Yolda meydana gelen çökmelerden kaynaklanan parke yol yapım talebini vardı. Sokağımızda yapacağımız parke yol çalışmalarından önce altyapı yenileme çalışmalarımızı başlattık. İçme suyu ve kanalizasyon hat yenileme çalışmalarımızı tamamlayarak kaldırımlarımızı ve parke yolumuzu yapacağız. Sokağımız 250-300 metre civarında bir sokak. Hedefimiz bayram sonrasına bu bölgedeki çalışmamızı tamamlamaktır." dedi.