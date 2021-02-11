Tokat Belediyesi su yönetim sistemi ile kayıp-kaçakları kontrol altına alıyor - Son Dakika

Tokat Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen su yönetim sistemi ile su kaynakları, su kalitesi ve kayıp kaçaklar kontrol ediliyor.

Kentte özel sensörler sayesinde gerçekleştirilen sistem ile insan müdahalesi olmadan su seviyeleri, depo durumları anlık olarak kontrol ediliyor, acil durumlarda sorumlulara bilgi aktarılıyor.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun talimatı doğrultusunda hayata geçirilen proje sayesinde Tokat'taki kayıp-kaçaklar anında tespit ediliyor.

Eroğlu, Tokat'ta içme suyu problemlerini en aza indirmek için çalışmaların her alanda devam ettiğini belirtti.

Tokat Belediyesi olarak insanların sağlıklı ve kesintisiz su içmesi için 24 saat görevlerinin başında olduklarını anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz 2014 yılından itibaren altyapıda köklü değişikliklere imza attık. İçme suyu hatlarımızın büyük çoğunluğunu yeniledik. Şimdi de halkımıza kaliteli ve kesintisiz su temini için otomasyon sistemimizi devreye aldık. Su yönetim sistemimizle şehrimizdeki tüm depolarımızın takibini anlık olarak yapıyoruz. Sistemimiz içinde enerji yönetimi, su şebekesi ve kayıp-kaçak yönetimi, su kalitesi yönetimi, su kaynakları yönetimi ve scada modüllerimiz mevcut. Özel sensörlerimizle hem suyun kalitesini hem de su kaynak miktarını anlık olarak takip ediyoruz. Ani bir durum oluştuğunda ilgili arkadaşlarımıza bildirimler gidiyor ve anında müdahale ediyoruz. Su motorlarımızın sıcaklıklarını, çalışma saatlerini, harcanan enerjiyi, hat basınç durumlarını, yeraltı su seviyesini ve çıkış debilerini anlık takip edebiliyoruz. Ayrıca depolarımızın tek tek anlık raporlarını alarak kayıp kaçak durumlarını takip ediyoruz."