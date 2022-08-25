Tokat Belediyesi zabıta ekipleri ekmek gramajı denetimi yaptı - Son Dakika
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Tokat Belediyesi zabıta ekipleri ekmek gramajı denetimi yaptı

25.08.2022 17:29
Tokat Belediyesi zabıta ekipleri ekmek gramajı denetimi yaptı

Tokat Belediyesi zabıta ekipleri ekmek gramajı denetimi gerçekleştirdi.

Tokat Belediyesi zabıta ekipleri ekmek gramajı denetimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin fırın ve marketlerde belli periyotlarla gerçekleştirdiği ekmek gramaj ve hijyen denetimleri devam ediyor.

Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimde, unlu mamuller üretimi yapılan işletmelerde genel olarak 200 gram gramaj kuralına uygun üretim yapıldığı tespit edildi. Eksik gramaj tespit edilen işletmelere yasal uyarı ve işlem yapıldı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat halkının hijyenik ve güvenli alışveriş yapmaları için denetimlerin devam ettiğini vurgulayarak, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile yaptığımız çalışmalarda halkımızın hijyenik bir ortamda üretilen ekmekleri temin etmesini ve aldıkları ekmeklerin uygun gramajın altında olmamasını önemsiyoruz. Üreticilerimizin genel olarak uygun koşullar ve gramajda üretim yaptıklarını görüyoruz. Vatandaşlarımızdan halk sağlığını tehdit eden koşullar veya düşük gramaj gibi durumlarla karşılaştıkları takdirde gerekli tedbir ve işlemlerin yapılması için bizleri bilgilendirmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat Belediyesi zabıta ekipleri ekmek gramajı denetimi yaptı - Son Dakika

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