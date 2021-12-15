Tokat Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Tokat Belediyesi ile Belediye ve İl Özel İdaresi Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme imza töreninde konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yüzde 120 olarak yeni sosyal denge sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi.

Sosyal denge sözleşmesinin her yıl belirli oranda artırılarak bugüne kadar gelindiğini anlatan Eroğlu, "Memur kardeşlerimizin sosyal denge sözleşmesini değerlendirme yaparak bütçe ölçüsünde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjdeleri göz önünde bulundurarak belirledik. Hamdolsun, yüzde 120'lik tavan noktasındaki sosyal denge sözleşmesine karar verdik. Bem-Bir-Sen Genel Merkezimize, toplantımıza sağlık sorunları sebebiyle iştirak edemeyen Genel Başkanımız Levent Uslu'ya, Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Sever'e, Bem-Bir-Sen Tokat Şube Başkanı Oğuzhan Torun'a ve emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Sever ise her zaman çalışanların yanında olduklarını vurgulayarak, "Başkanımız Eyüp Eroğlu'na teşekkür ediyorum. Belediyelerimizde çalışan arkadaşlarımız belediyeyi sahiplenmeli, Tokat ilimize hizmet etme düşüncesiyle birlik ve beraberlik içerisinde gayret etmeliler. Tokat'ta bütün birimlerin bir ve beraber olarak, birlik içerisinde çalıştıklarını görüyorum. Bu manasıyla Tokat Belediyesi tüm belediyelere örnek bir belediyedir." diye konuştu.