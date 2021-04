Tokat Belediyesinden esnafa biner liralık destek - Son Dakika

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, tam kapanmada, iş yeri kapanacak esnaflara biner liralık destek vereceklerini söyledi.

Eroğlu, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında yaklaşık 15 aydır koranavirüs salgınının dünyada etkili olduğuna işaret etti.

Salgının etkisini sürdürdüğünü vurgulayan Eroğlu, "Esnaflara her zaman destek olamaya çalıştık. Esnaflarımızın her daim yanındayız. Nisan ayının başında yaptığımız Belediye Meclis Toplantısında esnaflarımızla karar aldık. Beş yüz on bir küçük esnafımıza biner lira vereceğiz. Önümüzdeki hafta esnaflarımızın hesaplarına yatıracağız. Tokat Belediyesi olarak salgın döneminde şehrimizde çok çalışma yaptık. İnşallah bir an önce bu salgın biter." dedi.

Tokat Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Fehmi Çankaya ise Başkan Eroğlu ve Belediye Meclisine teşekkür etti.