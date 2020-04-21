Tokat Belediyesinden Kovid-19'dan etkilenen 1072 esnafa 500'er liralık destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat Belediyesinden Kovid-19'dan etkilenen 1072 esnafa 500'er liralık destek - Son Dakika

Tokat Belediyesinden Kovid-19'dan etkilenen 1072 esnafa 500'er liralık destek

32 dakika önce

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1072 esnafa 500'er liralık destek çeki vereceklerini bildirdi.

Tokat Belediyesinden Kovid-19'dan etkilenen 1072 esnafa 500'er liralık destek, System.String[]

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1072 esnafa 500'er liralık destek çeki vereceklerini bildirdi.

Eroğlu, Belediye Sosyal Tesisleri'nde kentteki esnaf odası birliklerinin başkanları ile yaptığı toplantıda, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerleri kapanan, işleri aksayan esnafa destek olmak amacıyla 1 ay boyunca 2 milyon liralık sosyal destek paketi dağıtılacağını söyledi.

Son zamanlarda pandemi alarmı ile dünyayı etkisi altına alan koronavirüs musibeti ile karşı karşıya olduklarına işaret eden Eroğlu, "Ülkemizde alınan önlemler, yapılan çalışmalarla bugüne kadar dünyadaki ortalamaların çok altında bir seyirle devam etmekte. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın ifadeleriyle inşallah yakın zamanda normalleşmeye doğru gidiyoruz." dedi.

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunun altını çizen Eroğlu, "Hem 20 yaş altı hem de 65 yaş üstü için belirli kısıtlamalar var. Dükkanı kapalı olan esnafımızın yanı sıra dükkanı açık olduğu halde işleri çok daha aşağıya doğru seyreden esnafımız, ayrıca ihtiyaçlı insanlarımız bulunuyor. Ülkemiz başarıyla bu mücadeleyi veriyor. Sağlık alanında yapılan çalışmalar, Cumhurbaşkanımız ve bakanlıklarımızın konuya duyarlı olmaları, devlet olarak vatandaşın her daim yanlarında olmaları ve verilen desteklerle mücadelemiz el ele, omuz omuza devam ediyor." diye konuştu.

Tokat'taki esnafın da durumdan etkilendiğine dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:

"Tokat Belediyesi olarak vatandaşımızın yanında olmayı arzu ettik. Gıda paketlerimizle ihtiyaçlı insanlarımıza yardım etmeye, nakit ihtiyacı duyan hemşehrilerimize ve ayrı bir çalışma ile esnafımıza destek olmaya karar verdik. Oda başkanlarımızdan ihtiyaçlı olduğunu düşündüğümüz esnafımızın isim listesini istedik. Yaptığımız istişareler doğrultusunda 1072 esnafımıza 500'er liralık destek çeki vermenin kararını aldık. Bu kişilere ihtiyaç destek çekimizi 3-4 gün içinde teslim ederek destek olacağız. İnşallah bu süreci hep birlikte aşacağız."

Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 05:56 Kaynak: AA

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ŞU AN BURADASINIZ: Tokat Belediyesinden Kovid-19'dan etkilenen 1072 esnafa 500'er liralık destek - Son Dakika
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