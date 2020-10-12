Tokat Belediyesinden lise öğrencilerine dergi - Son Dakika

Tokat Belediyesi tarafından liselilerin dergisi sloganıyla hazırlanan Lisezone dergisi lise öğrencilerine dağıtılacak.

Derginin lansmanını Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu yaptı. İki ayda bir yayınlanacak ve lise son sınıf öğrencilerine hitap eden derginin PTT aracılığı ile öğrencilerin evlerine ulaştırılacağını belirten Eroğlu, dergiyle birlikte sürpriz hediyelerin de gönderileceğini söyledi.

Lise 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu yükseltmek, sınav kaygılarını azaltmak, hazır bulunuşluk seviyelerini yükseltmek amacıyla hazırladıkları Lisezone isimli dergiyi gençlerle paylaştıklarını anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Lise son sınıf öğrencilerine yönelik olan dergimizi ücretsiz olarak takdim etmeye başladık.

Gençler, bizim geleceğimiz, ülkemizin yarınlarıdır. Genç demek enerji, gelecek ve ülkenin yarınları demektir. Geçtiğimiz dönem 2014-2019 yılları arasında en genç il belediye başkanı olarak gençlere yönelik yaptığımız çalışmalarla belediyemizde gençlere farklı bir pencere açmaya gayret ettik. Gençlerimize yönelik, kurslar, eğitimler, spor salonları, kültür gezileri ve kültür sanat çalışmaları ile onların yanlarında olmaya gayret ettik. Yine gençlik çalıştayları düzenleyerek onların sorunları ve istekleri ile ilgili farkındalık oluşturmaya gayret ettik. 81 ilden gelen 81 gencimizle Tokat'ta farklılık ortaya koymaya çalıştık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin yanında olmaya gayret edeceğiz. Yeni dönemde yapacağımız iş geliştirme ve kariyer merkezleri, yüzme havuzları ve kütüphanelerle gençlerimizin yanında olmaya gayret edeceğiz. Gençlerimizin enerjisini, sinerjisini, bakış ve düşüncelerini Tokat Belediyesine aksettirmenin gayreti içinde olacağız."

Dergiyle kültürel, bilimsel ve eğitsel anlamda hazırladıkları içeriklerle gençlere katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Eroğlu, "Bu dergimizi lise son sınıftaki tüm öğrencilerimizin evlerine 2 ayda bir PTT aracılığı ile ulaştıracağız. Yine dergimizin yanında sürpriz hediyelerimiz de yer alacak. Gençlerimizin her zaman yanındayız. Belediyemiz tarafından liselilerin dergisi sloganıyla hazırladığımız 'Lisezone' dergimiz içeriğinde kariyer planlaması, üniversite tanıtımları, öğrenmenin püf noktaları, başarılı olmanın yolları, alim ve bilginler, ders notları, eğitici öğretici bilgilerin yer aldığı dolu dolu bir dergi oldu." diye konuştu.