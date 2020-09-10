Tokat Belediyesinden sosyal tesis açılması - Son Dakika

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, belediyeye ait Hıdırlık Sosyal Tesisi'nin hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisi'nin 10 ay önce hizmete açıldığını hatırlattı.

Tesisin 1400 metrekarelik bir alanda büyük ve küçük salonu ve açık alanları ile hizmet verdiğine işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Sosyal tesisimiz hijyen ve sağlık şartlarına uygun ortamda, evde hazırlanmışçasına lezzetli yemekleriyle vatandaşlarımıza en uygun fiyatlarla hizmet vermeye devam ediyor. Tokat'ın incisi Kanal Tokat kenarında yer alan, mavinin gölgesinde, tarih, doğa ve yeşille iç içe Hıdırlık Sosyal Tesisimizde, vatandaşlarımız Tokat'ın eşsiz lezzetlerini, meşhur Tokat kebabını tadabilirler."