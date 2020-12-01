Tokat Belediyesinin Kovid-19 ile mücadele çalışmaları - Son Dakika

Tokat Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında toplu kullanılan alanları günde 3 vardiya halinde dezenfekte ediyor.

Belediye Veteriner ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler, otobüs durakları, çöp konteynerleri, parklar, çocuk oyun alanları gibi toplu kullanılan alanları dezenfekte ediyor.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptığı açıklamada, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik konularına dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile mücadele için ekiplerinin gece gündüz çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Eroğlu, "Öncelikle maske, mesafe ve temizlik konularına hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Sokağa çıkma kısıtlamaları, toplu taşıma araçlarının kullanımı, kamu kurumları ve AVM'lere girişlerde istenen HES kodu uygulamasını ve bu konuda yapılan uyarıları vatandaşlarımızın dikkate almalarını rica ediyorum. Bizler de belediye olarak vatandaşlarımızın sağlığı için her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz. Kovid-19'a karşı mücadeleyi halkımızla birlikte kanacacağız." ifadelerini kullandı.