Tokat beyaza büründü - Son Dakika

Tokat beyaza büründü
6 saat önce
TOKAT'ta etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:58 Kaynak: DHA
TOKAT'ta etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışıyla kent beyaz örtüyle kaplandı.
Kentte gece yarısı başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığı şehir merkezinde 5, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı. Ev ve iş yerlerinin önünde temizlik yapanlar, kar yağışından memnun olduğunu ifade ederken, Cumhuriyet Meydanı'nda ise bazı vatandaşlar kar manzarasında selfie yaptı.
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