Tokat beyaza büründü - Son Dakika

Tokat şehir merkezine yılın ilk karının yağması vatandaşları sevindirdi.



Tokat'ta mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla devam eden hava yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu kent beyaz örtü ile kaplanırken, evlerinden çıkan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Ara tatile giren çocuklar kar özlemini giderirken, vatandaşlar manzaranın tadını çıkardı. Kar yağışının ulaşımı etkilemeye başlaması ile birlikte belediye ekipleri çalışmalarına başladı. Şehir ana arterleri ve kaldırımlarda ekipler karla mücadele çalışması yaptı. Şehirler arası yollarda ise ekipler ulaşımda aksamalar yaşanmaması için yoğun mesai yaptı. - TOKAT