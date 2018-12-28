Tokat Beyaza Büründü, Vatandaş Dizine Kadar Kara Battı
1 saat önce
Tokat beyaza büründü, vatandaş dizine kadar kara battıTOKAT - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı etkili oluyor.
Tokat
beyaza büründü, vatandaş dizine kadar kara battı
TOKAT - Tokat'ın Başçiftlik
ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı etkili oluyor.
Tokat'ın ilk ve tek kayak merkezinin bulunduğu Başçiftlik ilçesinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yaklaşık 5 bin 300 nüfusu bulunan ilçede belediye ekipleri kepçe ve greyderler kar temizliği yaparken, vatandaşlarda evlerinin çevresindeki karı kendi imkanları ile temizlemeye çalıştı. Beyaz örtü ile kaplanan 1450 rakımlı ilçede kartpostallık görüntüler oluştu. İlçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezinin ise hafta sonu ziyaretçilerini beklediği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:22 Kaynak: İHA
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