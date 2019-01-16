Son Dakika Haberleri: Tokat Beyaza Büründü, Vatandaş Kar Yağışını Sevinçle Karşıladı

Tokat Beyaza Büründü, Vatandaş Kar Yağışını Sevinçle Karşıladı

13 dakika önce

Tokat beyaza büründü, vatandaş kar yağışını sevinçle karşıladıTOKAT - Tokat'ta etkili olan kar yağışı, ekonomisinin büyük bölümü tarıma dayalı olan kentte mutlulukla karşılandı.

Tokat beyaza büründü, vatandaş kar yağışını sevinçle karşıladı

TOKAT - Tokat'ta etkili olan kar yağışı, ekonomisinin büyük bölümü tarıma dayalı olan kentte mutlulukla karşılandı.
Geçtiğimiz hafta yağan karlar erimeden bu sabah saatlerinde yeniden kendisini gösteren kar yağışı kentte mutlulukla karşılandı. Son yılların en şiddetli kışını geçiren Tokat'ta, vatandaşlar tarım ekonomisine sağlayacağı katkıdan dolayı kar yağışlarından son derece memnun olduklarını belirtti. Son 10 yılın en yoğun kar yağışının bu yıl yaşandığını söyleyen Nail Kutluay isimli vatandaş; "Bu sene kış güzel geçiyor. 10 yıldan sonra ilk defa güzel bir kar yağışı var. İnşallah bunun sonucunda tarımda bereket olur" diye konuştu.
Öte yandan kent merkezinde araç ve yaya ulaşımında bir sorun yaşanmazken, Tokat-Sivas Karayolu'na tedbir amaçlı olarak ağır tonajlı araçların girmesine izin verilmediği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:30 Kaynak: İHA

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