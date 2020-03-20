Tokat caddelerinde korona virüs temizliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat caddelerinde korona virüs temizliği - Son Dakika

Tokat caddelerinde korona virüs temizliği

7 saat önce

Tokat Belediyesi ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu bölgelerde cadde ve sokakları deterjanlı suyla yıkadıTokat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri korona virüse karşı toplum sağlığını korumak için vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet...

Tokat caddelerinde korona virüs temizliği, System.String[]

Tokat Belediyesi ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu bölgelerde cadde ve sokakları deterjanlı suyla yıkadı


Tokat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri korona virüse karşı toplum sağlığını korumak için vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Meydan bölgesinden temizlik çalışması başladı. Ekipler, deterjan kullanılarak kaldırımlarda yıkama ve dezenfekte çalışması yaptı. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü Şefi Erol Fındık, hava sıcaklıkların birkaç gündür eksi derecelerde olması nedeniyle kaldırımlarda dezenfekte çalışmalarına bugüne kadar başlayamadıklarını belirterek, "İl merkezinde başta ana caddeler olmak üzere çarşılarda, halkımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde deterjanlı şekilde çalışma yapacağız. Peşinden ise dezenfektan malzemeleri ile aynı çalışmalarına devam edeceğiz" dedi. - TOKAT

Tokat Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:21 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler İrina Moroziuk'un "Evde kal" paylaşımı olay oldu
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak         
19:34
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor         
16:33
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü         
15:20
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi         
13:24
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor         
11:13
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi         
10:31
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor? Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor?         
09:58
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor         
09:06
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti         
00:58
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 23:29:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat caddelerinde korona virüs temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]