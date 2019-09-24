Tokat çalışırken sulama kanalına düşen işçi boğuldu

Çalışırken sulama kanalına düşen işçi boğuldu

Tokat'ta TOKİ kontuları inşatında çalışırken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen inşaat işçisi Hasan Saksı (42) boğuldu. Saksı'nın cesedi düştüğü yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta, AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında 4'ncü etap TOKİ konutları altında bulunan sulama kanalında meydana geldi. TOKİ konutları inşaatında işçi olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Hasan Saksı, dayısı Mehmet Aşar ile birlikte sulama kanlı kenarında kanalizasyon hattı çalışması yaptı. Bu sırada dengesini kaybeden Saksı, sulama kanalına düştü. Hasan Saksı'yı kurtarmak için dayısı Mehmet Aşar da suya atladı. Kanalın içerisinde 700 metre boyunca Saksı'yı takip eden dayısı Mehmet Aşar, ulaşamayı başaramadı. Aşar kanaldan kendi çabasıyla çıkarken, akıntıya kapılan Saksı suda kayboldu. TOKİ konutlarında inşaatta çalışan işçilerin ihbarıyla olay yerine Tokat Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kayıp işçiyi bulmak için AFAD ekipleri kanalda çalışma başlattı. Talihsiz işçi, düştüğü yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta su kanalının içinde AFAD ekipleri tarafından bulundu. Saksı'nın cesedinin sudan çıkarılmasının ardından dayısı Mehmet Aşar ve iş arkdaşları göz yaşlarını tutamadı. Saksı'nın cesedi, ambulansla otopisi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.