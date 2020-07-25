TOKAT Cep telefonu fotoğrafçılığına karşı çekim platosu kurdu - Son Dakika

TOKAT Cep telefonu fotoğrafçılığına karşı çekim platosu kurdu

Cep telefonu fotoğrafçılığına karşı çekim platosu kurduTOKAT'ın Zile ilçesinde 15 yıldır fotoğrafçılık yapan Gökhan Polat (29), gelişen cep telefonu kamerası ile düğün çekimleri yaygınlaşmaya ve işleri azalmaya başlayınca tüm fotoğrafçıların kullanımı için 27 çekim sahnesinden oluşan...

Cep telefonu fotoğrafçılığına karşı çekim platosu kurdu

TOKAT'ın Zile ilçesinde 15 yıldır fotoğrafçılık yapan Gökhan Polat (29), gelişen cep telefonu kamerası ile düğün çekimleri yaygınlaşmaya ve işleri azalmaya başlayınca tüm fotoğrafçıların kullanımı için 27 çekim sahnesinden oluşan fotoğraf platosu kurdu. Platform sayesinde bir çok farklı açık alanı dolaşmak yerine tek noktada çekimler gerçekleştirilebiliyor. Pazar ilçesine 15 km uzaklıkta bulunan 27 sahnelik çekim platosu, 1,5 dönüm arazi üzerinde doğayla iç içe bir şekilde tüm fotoğrafçılara hizmet veriyor. Gelişen cep telefonu teknoloji ile düğün çekimlerinde düşüş yaşayan fotoğrafçı Gökhan Polat, yapmış olduğu çekim platosu ile düğün dış çekimlerinde artış yaşarken, aynı zamanda 27 sahneden oluşan plato ile gelin damadın gün boyu çekim için farklı alanları gezmelerinin de önüne geçmiş oldu.

'DOĞAYLA İÇ İÇE ÇEKİMLERİNİ YAPABİLİYORLAR'

15 yıldır fotoğrafçılık yaptığını söyleyen, Gökhan Polat, "Artık cep telefonları kaliteli çekim yapıyor. Dijital fotoğraf makinesi gibi çekim yapan telefonlar üretildi. Bu yüzden işlerimizde düşüş oldu. O yüzden yeni bir proje oluşturduk. 27 sahneden oluşan çekim platosu kurduk. 27 noktaya gitmeden tek noktadan güzel fotoğraflar çekinebiliyorlar. Toplam 1,5 dönüm üzerine 27 çekim noktasından oluşan platomuzda, ışıklarımız, renkli duvarlarımız, yapay çiçeklerimiz olsun hepsi bir alanda mevcut. Normalde bu şekilde bir çekim için 3, 4 noktayı gezmemiz gerekiyordu. Tek bir yerde çekimlerimizi yapabiliyoruz. Yapay stüdyo değil doğayla iç içe bir stüdyo yapmış olduk. Artık cep telefonu ile düğün çekimini kaldırmak için böyle bir plato kurduk. Sadece fotoğrafçılar gelip çekim yapabiliyor. Artı tek noktada çekim yaptığımız için gelin ve damatlarımız da çok mutlu. Yorulmadıkları için de pozitif fotoğraflar çekebiliyoruz. Bütün fotoğrafçılar gelerek kendi yerleri gibi kullanabilirler. Stüdyo ortamı yerine doğayla iç içe çekimlerini yapabiliyorlar" diye konuştu.

'HEM EĞLENDİK, HEM ÇEKİM YAPTIK'

Düğün için dış çekim yaptıran çiftlerden damat Erhan Güvenç (30), "10 yer gezmektense tek yerde çekimlerimizi hallettik. Hem eğlendik hem çekim yaptık. Şu anki ortam mükemmel' dedi.

Gelin Duygu Güvenç (27) ise, "Çok güzel bir ortam. Doğayla da ortam çok güzel, temiz hava, çok doğal olmuş. Çok beğendim" dedi.

TOKAT Cep telefonu fotoğrafçılığına karşı çekim platosu kurdu

Gökhan Polat, Zile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 09:10

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOKAT Cep telefonu fotoğrafçılığına karşı çekim platosu kurdu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Pınar'ın katledildiği bağ evinin kapısına asma kilit vuruldu Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Ayasofya itirafı: Fetih Suresi okunurken hüngür hüngür ağladım Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı Barcelona'nın efsanelerinden Xavi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu         
12:10
Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor         
11:13
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin "Ayasofya" sorusuna 2 kelimelik yorum         
11:05
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti         
11:02
Kilosu 8 bin liradan satılan arı sütünde talep patlaması yaşanıyor Kilosu 8 bin liradan satılan arı sütünde talep patlaması yaşanıyor         
10:53
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi         
10:44
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi         
10:41
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu         
10:38
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor         
10:13
Fenerbahçe Karagümrük'ten Brahim Darri'yi kadrosuna kattı! 3 yıllık sözleşme imzalanacak Fenerbahçe Karagümrük'ten Brahim Darri'yi kadrosuna kattı! 3 yıllık sözleşme imzalanacak         
09:45
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor         
09:41
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu         
09:34
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı         
09:10
Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor         
08:55
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi         
08:29
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz? Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?         
08:07
Burak Yılmaz, yabancı oyunculara para ödenip yerli oyunculara ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş'tan ayrıldı Burak Yılmaz, yabancı oyunculara para ödenip yerli oyunculara ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş'tan ayrıldı         
07:43
Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış         
23:17
Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu         
21:51
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor         
21:05
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı         
20:44
Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti         
19:55
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi         
19:31
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu         
19:06
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü         
17:50
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti         
17:30
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı         
17:07
Pınar Gültekin cinayetinde annenin Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü         
16:29
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı         
16:26
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı 1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı         
16:09
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı         
15:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2020 15:37:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TOKAT Cep telefonu fotoğrafçılığına karşı çekim platosu kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei