Tokat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başsağlığı Telefonu
41 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak'ın vefatı nedeniyle telefon ile arayarak başsağlığı diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:05 Kaynak: DHA
Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
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