Son Dakika Haberleri: Tokat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başsağlığı Telefonu

Tokat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başsağlığı Telefonu

41 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak'ın vefatı nedeniyle telefon ile arayarak başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak'ın vefatı nedeniyle telefon ile arayarak başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaptan Osman Çakmak'tan Tokat Devlet Hastanesinde tedavisi süren babası Ömer Çakmak'ın durumu ile ilgili de bilgi alarak, ayrıca geçmiş olsun dileklerini de iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:05 Kaynak: DHA

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