Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Turhan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Turhan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Turhan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğrafa oy verdi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Turhan, AA'nın

Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğrafa oy verdi.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Turhan, haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'nın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını oyladı.

Başsavcı Turhan, oylamaya katılmaktan dolayı memnun olduğunu söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:44 Kaynak: AA
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