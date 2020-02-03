Tokat, D-100 karayolunda heyelan - Son Dakika
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Tokat, D-100 karayolunda heyelan

6 saat önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinden geçen uluslararası karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Tokat, D-100 karayolunda heyelan, System.String[]

Tokat'ın Erbaa ilçesinden geçen uluslararası karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.


Edinilen bilgiye gör, Erbaa ilçesi Tepekışla köyü yakınlarından geçen geçen D-100 karayolunda heyelan meydana geldi. Yolun yanındaki yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının olası bir kazaya neden olmaması için Tokat- Erzincan yolunun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Duble yolda ulaşım tek şeritten çift yönlü olarak sağlanırken, yaklaşık iki haftadır yer yer kaymaların olduğu bölgede ekiplerin hava şartlarına göre çalışma yapması bekleniyor. - TOKAT

Erbaa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:27 Kaynak: İHA
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