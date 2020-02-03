Tokat, D-100 karayolunda heyelan - Son Dakika

Tokat'ın Erbaa ilçesinden geçen uluslararası karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.



Edinilen bilgiye gör, Erbaa ilçesi Tepekışla köyü yakınlarından geçen geçen D-100 karayolunda heyelan meydana geldi. Yolun yanındaki yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının olası bir kazaya neden olmaması için Tokat- Erzincan yolunun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Duble yolda ulaşım tek şeritten çift yönlü olarak sağlanırken, yaklaşık iki haftadır yer yer kaymaların olduğu bölgede ekiplerin hava şartlarına göre çalışma yapması bekleniyor. - TOKAT