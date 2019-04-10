Tokat Deprem Şehidi Babaları Gibi Polis Oldular

Deprem şehidi babaları gibi polis oldularSakarya'da, 1999 Marmara depreminde yıkılan karakol binasının enkazının altında kalarak şehit olan polis memuru Dursun Akpınar'ın kızı Dilek Yüksel ve oğlu Emre Akpınar da polisliği seçti.

Deprem şehidi babaları gibi polis oldular



Sakarya'da, 1999 Marmara depreminde yıkılan karakol binasının enkazının altında kalarak şehit olan polis memuru Dursun Akpınar'ın kızı Dilek Yüksel ve oğlu Emre Akpınar da polisliği seçti. Tokat'ta emniyet amiri olarak görev yapan Dilek Yüksel (38), Evimizden polis üniformasının eksilmesini istemedim. O yüzden polisliği seçtim dedi.



Marmara'da 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki deprem sırasında Sakarya'da görev yaptığı İstiklal Karakolu'nda nöbet tutan polis memuru Dursun Akpınar, karakol binasının yıkılması sonucu enkaz altında kalarak şehit oldu. O dönem 18 yaşında olan Dilek Yüksel, babasının mesleğini sürdürmek için polis olmaya karar verdi. 2000 yılında Polis Akademisi sınavını kazanan Dilek Yüksel, 2004 yılında göreve başladı.



Hem babasının, hem de ablasının izinden giden Emre Akpınar da 2014 yılında polis memuru oldu.



'BU ÜNİFORMAYI GURURLA TAŞIYORUM'



Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'nde 6 yıldır Özel Güvenlik Şube ve Silah Ruhsat Şube Müdür Vekili olarak görev yapan evli ve 2 çocuk annesi, Emniyet Amiri Dilek Yüksel, Polislik baba mesleği, 38 yıldır polis ekmeği yiyorum ve bu üniformayı gururla taşıyorum. Babam 17 Ağustos depreminde Sakarya'da karakol binasının üstüne çökmesi sonucu şehit oldu. Evden polis üniformasının eksilmesini istemedim. O yüzden polis olmak kendi tercihimdi. Benden 5 yaş küçük olan erkek kardeşim Emre Akpınar da polis oldu, Ankara'da görev yapıyor. Bu işi severek yapıyoruz dedi.



Mesleğini yıllardır severek yaptığını ifade eden Yüksel, Polislik mesleği benim için çok özel bir meslek. Hem babamdan dolayı, hem de çok sevdiğim bir meslek. Anne olduktan sonra şartlar değişiyor. 2 tane küçük çocuğum var. Birisi 9 yaşında, diğeri 2,5 yaşında. Onların ihtiyaçlarını karşılamak açısından zorlandığım dönemler olabiliyor. Ama polislik mesleğini yapmaya engel bir durum yok. Çocuklarımın da ileride polis olmalarını isterim. Bu gururlu mesleği, bu şerefli üniformayı giymelerini isterim diye konuştu.



Polislik mesleğinin kadın- erkek için eşit şartlara sahip olduğunu ifade eden Dilek Yüksel, Fiziki olarak zorlandığımız durumlar olabiliyor. Ama bunların dışında kadın da erkek de aynı görevi yapıyoruz. Bununla ilgili herhangi bir ayrım yok. Bu mesleğe maaş olarak bakmamak gerekiyor. Bence polislik mesleğini gönül vererek yapmak gerekiyor. Şartları gerçekten zor bir meslek olduğu için insanların severek yapması gerekiyor ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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