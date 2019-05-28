TOKAT Dere yatağındaki köpeği barınak görevlileri kurtardı
11 dakika önce
Dere yatağındaki köpeği barınak görevlileri kurtardıTokat'ta dereye düşen sahipsiz köpeği Tokat Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:04 Kaynak: DHA
Dere yatağındaki köpeği barınak görevlileri kurtardı Tokat
'ta dereye düşen sahipsiz köpeği Tokat Belediyesi
Hayvan Barınağı ekipleri kurtardı.
Kent içinden geçen Behsat Deresi yatağında sahipsiz bir köpeğin dışarı çıkmaya çalıştığını görenler durumu Tokat Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine haber verdi. Dereye gelen barınak görevlileri köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Dere yatağı içindeki köpek kendisini kurtarmak isteyen ekiplerden korkarak köprünün altına kaçtı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda görevlilerce yakalanan köpek tedavi edilmek üzere Tokat Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.
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