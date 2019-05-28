Son Dakika Haberleri: TOKAT Dere yatağındaki köpeği barınak görevlileri kurtardı
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TOKAT Dere yatağındaki köpeği barınak görevlileri kurtardı

11 dakika önce

Dere yatağındaki köpeği barınak görevlileri kurtardıTokat'ta dereye düşen sahipsiz köpeği Tokat Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri kurtardı.

Dere yatağındaki köpeği barınak görevlileri kurtardı
Tokat'ta dereye düşen sahipsiz köpeği Tokat Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri kurtardı.
Kent içinden geçen Behsat Deresi yatağında sahipsiz bir köpeğin dışarı çıkmaya çalıştığını görenler durumu Tokat Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine haber verdi. Dereye gelen barınak görevlileri köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Dere yatağı içindeki köpek kendisini kurtarmak isteyen ekiplerden korkarak köprünün altına kaçtı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda görevlilerce yakalanan köpek tedavi edilmek üzere Tokat Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.
TOKAT Dere yatağındaki köpeği barınak görevlileri kurtardı
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:04 Kaynak: DHA
Tokat Belediyesi, Tokat, Güncel
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