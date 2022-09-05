Oyuncak bebek polis ekiplerini alarma geçirdi - Son Dakika
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Oyuncak bebek polis ekiplerini alarma geçirdi

05.09.2022 11:18
Oyuncak bebek polis ekiplerini alarma geçirdi

Tokat Devlet Hastanesinin oto parkına bırakılan oyuncak bebek polis ekiplerini alarma geçirdi.

Tokat Devlet Hastanesinin oto parkına bırakılan oyuncak bebek polis ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Devlet Hastanesi'nin oto parkında duvar dibine bırakılan oyuncak bebeği gören güvenlik görevlileri polise haber verdi. Polis ekipleri otoparka güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Üzerinden kablolar sarkan oyuncak bebekte bomba düzeneği olma ihtimaline karşı patlatılmasına karar verildi. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı fünye yerleştirdi. Oyuncak bebek kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlatmanın etkisi ile ortalığa dağılan oyuncakta bomba düzeneğine rastlanmadı. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oyuncak bebek polis ekiplerini alarma geçirdi - Son Dakika

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