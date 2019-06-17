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TOKAT Devrilen TIR'ın sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde yara almadı

12 dakika önce

Devrilen TIR'ın sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde yara almadıTOKAT'ta sol ön lastiğinin patlayan TIR devrildi.

Devrilen TIR'ın sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde yara almadı
TOKAT'ta sol ön lastiğinin patlayan TIR devrildi. Kaza sırasında emniyet kemeri takılı olan sürücü Yılmaz Put(50) olayı yara almadan atlattı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Tokat-Niksar karayolu 22'nci kilometresinde meydana geldi. Niksar'dan Tokat istikametine Yılmaz Put idaresindeki su yüklü TIR, sol ön lastiğinin patlaması sonucu karşı şeride geçerek yan yattı. 70 metre sürüklenen TIR'ın dorsesinde bulunan sular ise yola saçıldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sürüklenen TIR'dan yara alamadan kurtulan sürücü Yılmaz Put Seyir halinde iken aracımın sol ön lastiği patladı. O anda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçtim ve yan yattı. Kazadan yara almadan kurtuldum, çünkü emniyet kemerim takılıydı. Takılı olmasaydı cama yapışırdım dedi.
Niksar istikametine kapan yol nedeniyle trafik ise bir süre diğer şeritten verildi.
TOKAT Devrilen TIR'ın sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde yara almadı
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:50 Kaynak: DHA
Niksar, Tokat
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