Tokat Diyet ve Sporla 1 Yılda 50 Kilo Verdi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde özel güvenlik görevlisi Ertan Çiçek (40), diyet uygulayıp spor yaparak bir yılda 50 kilo verdi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde özel güvenlik görevlisi Ertan Çiçek (40), diyet uygulayıp spor yaparak bir yılda 50 kilo verdi.



Reşadiye'de özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Ertan Çiçek, fazla kiloları nedeniyle sıkıntı yaşamaya başladı. 120 kiloya kadar çıkan Çiçek, arkadaşlarına özenerek zayıflamaya karar verdi. Diyetisyenden aldığı programı uygulayan ve spor yapan Çiçek, bir yılda 120'den 70 kiloya kadar düştü.



Kiloların kendisine sorun çıkardığını belirten Ertan Çiçek, Kilolarımdan dolayı sıkıntılar yaşıyordum. Zayıf olan arkadaşlarıma özeniyordum. Yürüme ve uyku sorunları yaşıyordum. Daha sonra bu kilolardan kurtulmaya karar verdim. İlk önce internette araştırmalar yaptım. Nasıl kilo veririm diye. Kilo verme ilaçları ile karşılaştım. Ama onlara hiç bir zaman sıcak bakmadım. Tanıdıklarım diyetisyene yönlendirdi. Diyetisyenin bana verdiği listeyi uyguladım. Arkasından da spora başladım. Bir sene boyunca da spora devam ettim. Spora ilk başladığımda 500 metreye kadar ancak yürüyebiliyorum. Daha sonra 5, 10, 20 derken 35 kilometreye kadar yürüme mesafemi artırdım. Tempolu yürüyüşler yaptım dedi.



Kilolarından kurtulduktan sona görenlerin şaşırdığı kaydeden Çiçek, Bir yıl sonra arkadaşlarım ve beni görenler inanamadı. Hatta bazılarına kimliği gösterdim. Bir sene süren kilo verme serüvenimde üzerimden 50 kilo atmış oldum. Çok mutluyum kilolarımdan kurtulduğum için diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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