Tokat domatesinde umut seracılığa bağlandı - Son Dakika

Tokat domatesinde umut seracılığa bağlandı

Tokat'ta önemli tarım ürünü olan domateste üreticiler daha fazla verim elde edilmesi için örtü altı tarıma yönlendiriliyor.

Tokat'ta önemli tarım ürünü olan domateste üreticiler daha fazla verim elde edilmesi için örtü altı tarıma yönlendiriliyor.

Tokat'ta yılda üretilen yaklaşık 329 bin ton domatesin 50 bin tonu seralarda yetiştiriliyor. Son 5 yılda üreticilerin örtü altı tarıma yönlendirilmesi ile 164 çiftçi, 360 dekar kapalı alanda domates üretimi yapıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, AA muhabirine, Tokat'ta domates üretiminin 1994 yılında merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde başladığını söyledi.

Kent genelinde domates üretiminin 2000'li yılların başlarından itibaren arttığını belirten Şahin, Tokat domatesinin aroma ve tadı dolayısıyla rağbet gördüğünü dile getirdi.

Şahin, çiftçilerin daha fazla verim ve gelir elde edebilmeleri için örtü altı yetiştiriciliğine yönlendirildiğini belirterek, "Merkez, Erbaa, Pazar, Niksar ve Reşadiye ilçelerinde 112 köy ve beldede 1068 işletmede 1168,5 dekar alanda örtü altı tarım yapılıyor. Sadece il merkezinde sisteme kayıtlı 164 çiftçimiz var. İl genelinde 249 serada 360 dekarlık alanda domates üretimi yapılıyor." dedi.

Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar da Tokat'ın tarımda en önemli geçim kaynağının domates olduğuna işaret etti.

İlçelerinde son 10 yıldır en çok üretim yapılan tarım ürününün domates olduğunu vurgulayan Kapar, "Ama son yıllarda bir düşüş var. Pazar ilçesinde 20 bin dekarlık alandaki domates üretimi bu sene 3 bin 500 dekarlık alana düştü. Geçmiş yıllarda yaklaşık 160 bin ton domates üretilirken bu sene rekoltenin yaklaşık 30 bin ton olması bekleniyor." diye konuştu.

Örtü altı yetiştiriciliğine geçilmesi durumunda bitkisel hastalıkların azalacağını ve hastalıkla mücadelenin kolaylaşacağını ifade eden Kapar, "Hem de çok fazla kazanç elde edilecektir. Bunun için de Tokat Valiliği tarafından '5 yılda 5 bin dekar sera' projesi hayata geçirilecek." dedi.

"Örtü altı üretimde daha fazla kazanç sağlanacak"

Kapar, ilçede domates üretiminde haziran ayında yaşanan dolu nedeniyle yüzde 30 zarar oluştuğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz sigorta yaptırdıklarından dolayı zararlarını karşıladılar. Pazar domatesinin aroması olsun lezzeti olsun farklı. Burada üretilen domatesleri Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Domates buranın en önemli geçim kaynağı. Örtü altı üretimde daha fazla kazanç sağlanacak. Her türlü konuda örtü altı daha avantajlı."

Çiftçilerden Ahmet Zile ise 20 yıldır domates üretimi yaptığı belirterek, "Her yıl 100 dönümlük alanda yaklaşık 1500 ton domates üretiyoruz. Dolunun verdiği zarar bazı yerde yüzde 50'ye ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Tokat domatesinde umut seracılığa bağlandı
Tokat domatesinde umut seracılığa bağlandı
Tokat domatesinde umut seracılığa bağlandı
Tokat domatesinde umut seracılığa bağlandı

Domates, Pazar, Tokat, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tokat domatesinde umut seracılığa bağlandı - Son Dakika Ekonomi

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