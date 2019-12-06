Tokat Emniyet Müdürü Topaloğlu, AA'nın

Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları oyladı.



Topaloğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.



Haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da kandil akşamı" başlıklı fotoğrafına oy veren Topaloğlu, spor kategorisinde ise Şebnem Çoşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

Topaloğlu, AA'nın dünyanın çeşitli yerlerinde çekilen fotoğraflarını başarılı bulduğunu, oylamaya katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.