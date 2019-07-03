Son Dakika Haberleri: TOKAT Epilepsi hastası Mehmet'e, sağlıkçılardan doğum günü sürprizi
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TOKAT Epilepsi hastası Mehmet'e, sağlıkçılardan doğum günü sürprizi

1 saat önce

pilepsi hastası Mehmet'e, sağlıkçılardan doğum günü sürpriziTokat'ta epilepsi rahatsızlığı tedavisi gören Mehmet Öcü (10) için hastane personeli sürpriz doğum günü pastası hazırladı.

pilepsi hastası Mehmet'e, sağlıkçılardan doğum günü sürprizi
Tokat'ta epilepsi rahatsızlığı tedavisi gören Mehmet Öcü (10) için hastane personeli sürpriz doğum günü pastası hazırladı. Minik Mehmet ve ailesi sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı.
Tokat'ta yaşayan Mustafa ve Şerife Öcü çiftinin 3 çocuklarından en büyüğü Mehmet Öcü'ye 3 yaşındayken epilepsi tanısı konuldu. Tokat Devlet Hastanesi'nde aralıklarla yatarak tedavi gören ve yürüyemeyen Mehmet'in doğum gününü öğrenen hastane çalışanları harekete geçti. Hastanenin çocuk yoğun bakım servisinde görevli hemşireler, Mehmet'in doğum günü olan 29 Haziran'da pasta hazırladı. Yoğum bakım servisinin önüne tekerlekli sandalye ile getirilen Mehmet Öcü'ye servis hemşireleri pastası ile sürpriz yaptı. Minik Mehmet ve ailesi sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen ve sosyal medyada paylaşılan sürpriz doğum günü kutlaması ilgi gördü.
TOKAT Epilepsi hastası Mehmet'e, sağlıkçılardan doğum günü sürprizi
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:53 Kaynak: DHA
Tokat, Güncel
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