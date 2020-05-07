Tokat Erbaa'da 2 mahalle, karantinaya alındı (2) - Son Dakika

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Tokat Erbaa'da 2 mahalle, karantinaya alındı (2)
30 dakika önce
ESKİ SAĞLIK BAKANI DA KARANTİNADAİlçe merkezindeki Ziya Gökalp ve Kuruçay mahallelerinde saat 24.00 itibariyle karantina uygulanmaya başlandı.
ESKİ SAĞLIK BAKANI DA KARANTİNADA
İlçe merkezindeki Ziya Gökalp ve Kuruçay mahallelerinde saat 24.00 itibariyle karantina uygulanmaya başlandı. Mahalleleri şehir merkezine bağlayan iki köprüden biri belediye ekipleri tarafından kum dökülerek kapatılırken diğer köprüde polis ekipleri önlem aldı. Mahalleye 24.00 itibariyle giriş çıkışlar yasaklandı. İşe gidenlerin karantina süresince çalıştıkları iş yerlerinden alacakları belgelerle izin verileceği, tarımla uğraşan vatandaşların belgelerini göstererek tarım arazilerine gidip dönebilecekleri belirtildi. AK Parti Samsun Milletvekili ve Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın da karantinaya alınan Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki evinde olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 12:25 Kaynak: DHA
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