Son Dakika Haberleri: Tokat Erbaa'da Ahşap Binada Yangın Çıktı, İtfaiye Tavukları Kurtardı

Tokat Erbaa'da Ahşap Binada Yangın Çıktı, İtfaiye Tavukları Kurtardı

30 dakika önce

Erbaa'da ahşap binada yangın çıktı, itfaiye tavukları kurtardıTOKAT'ın Erbaa ilçesinde iki katlı ahşap evde yangın çıktı.

Erbaa'da ahşap binada yangın çıktı, itfaiye tavukları kurtardı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangında evin alt katında bulunan tavuklar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Öğlen saatlerinde Alacabal Mahallesinde Bahattin Öğreten'e (55) ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada ikinci kattan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri komşuların uyarısı üzerine evin alt katında bulunan kümesteki 15 tavuğu dışarı çıkarttı. İtfaiye'nin 30 dakika süren çalışması ile yangın söndürüldü.Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:50 Kaynak: DHA

Erbaa, İtfaiye, Güncel
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