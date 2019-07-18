Son Dakika Haberleri: TOKAT ERBAA'DA BİN 400 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
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TOKAT ERBAA'DA BİN 400 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

3 saat önce

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bin 400 litre sahte içki ele geçirildi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bin 400 litre sahte içki ele geçirildi.
Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.A.'nın (52) Mevlana Mahallesi Akay Sokak'taki evinde sahte içki ürettiği ihbarı üzerine dün gece operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada pet şişelere ve damacanalara doldurulmuş halde bin 400 litre sahte içki ele geçirdi. Şüpheli İ.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere el konuldu. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
TOKAT ERBAA'DA BİN 400 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Erbaa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:41 Kaynak: DHA
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