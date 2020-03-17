Tokat esnafından koronavirüs tedbiri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat esnafından koronavirüs tedbiri - Son Dakika

Tokat esnafından koronavirüs tedbiri

6 saat önce

Tokat esnafından koronavirüs tedbiriTOKAT'ta esnaflar koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerine "Sağlığınız ve sağlığımız için bir süreliğine el sıkışmıyoruz.

Tokat esnafından koronavirüs tedbiri

TOKAT'ta esnaflar koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerine "Sağlığınız ve sağlığımız için bir süreliğine el sıkışmıyoruz. Sadece selamlaşıyoruz" yazıları astı.

Çin'in Vuhan kentinde başlayıp dünyaya yayılan ve 6 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açın koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından alınan sıkı önlemlere Tokat esnafı da destek verdi.Kentte, Bağkur iş hanında bulunan esnaflar dükkanlarına, "Sağlığınız ve sağlığımız için bir süreliğine el sıkışmıyoruz. Sadece selamlaşıyoruz" şeklinde yazılar astı.

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirlere destek olmak ve virüsün yayılmasını önlemek amacı ile müşterileriyle tokalaşmadıklarını söyleyen Reklam ajansı işletmecisi Ahmet Demirağ, "Bu konuda uyarı yazısı astık. Biz devletimize destek olabilmek ve hastalığın yayılmasını önlemek için yapıyoruz. Malum Sağlık Bakanımız'ın bir açıklaması var. Bu açıklamalardan sonra biz de destek olabilmek için bir nevi bulaşıcı hastalığı yenmeye çalışıyoruz. Müşterilerimiz ile eski usulde, elimizi kalbimizin üzerine koyarak selamlaşıyoruz" dedi.

Market işletmecisi Yunis Çam ise "Sağlık Bakanımızın uyarıları doğrultusunda, el sıkışmayacağız geçici bir süre. Bu virüsü hep beraber el birliği ile yeneceğiz" diye konuştu.

Müşteriler ise uygulamadan memnun olduklarını ve alınan tedbirleri desteklediklerini söyledi.

Tokat esnafından koronavirüs tedbiri

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:07 Kaynak: DHA
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