TOKAT Evinde yakaladığı hırsızlık şüphelisini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Evinde yakaladığı hırsızlık şüphelisini bıçaklayarak öldürdü

TOKAT'ta hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen Muhamed Gedik (23) ile evin sahibi Oğuzhan Göğüş (24), bıçaklı kavga etti. Her iki gencin de yaralandığı kavga sırasında hırsızlık şüphelisi Gedik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Bedestenlioğlu Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evde yaşandı. Oğuzhan Göğüş, annesi Serra Göğüş ile birlikte çarşıdan alış verişten geldi. İçeriye girdiklerinde Serra Göğüş evlerinin arka balkonun camının kırık olduğunu görünce durumu oğluna söyledi. Oğuzhan Gögüş evin odalarını kontrol etmek için ikinci katta bulunan yatak odasına çıktı. Burada kapı arkasına saklanan ve hırsızlık amacıyla eve girdiği iddia edilen Muhammed Gedik ile karşılaştı.

BIÇAKLI KAVGADA İKİSİ DE YARALANDI

İkili arasında çıkan kavgada Muhammed Gedik, Oğuzhan Göğüş'ü elindeki bıçak ile yüzünden yaraladı. Oğuzhan Göğüş ise elindeki bıçakla Muhammed Gedik'i baldırından yaraladı. Evdeki boğuşma seslerini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Muhammed Gedik'i Tokatt Devlet Hastanesine götürürken, yüzünden yaralanan Oğuzhan Gögüş ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesin'de tedavi altına alındı. Çok kan kaybeden Muhammed Gedik hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Şüpheli Oğuzhan Göğüş'ün ise tedavisi sonrası gözaltına alınacağı öğrenildi.

Olayın yaşandığı evde polis ekipleri inceleme yaptı.