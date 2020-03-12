TOKAT Evinde yakaladığı hırsızlık şüphelisini öldüren zanlı adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel TOKAT Evinde yakaladığı hırsızlık şüphelisini öldüren zanlı adliyede - Son Dakika

TOKAT Evinde yakaladığı hırsızlık şüphelisini öldüren zanlı adliyede

6 saat önce

Evinde yakaladığı hırsızlık şüphelisini öldüren zanlı adliyedeTOKAT'ta dün akşam hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen evde bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Muhammed Gedik'i (23) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli ev sahibi Oğuzhan Göğüş (24) ile...

Evinde yakaladığı hırsızlık şüphelisini öldüren zanlı adliyede

TOKAT'ta dün akşam hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen evde bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Muhammed Gedik'i (23) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli ev sahibi Oğuzhan Göğüş (24) ile arkadaşı Sedat K. (34) adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saat 17.00 sıralarında Bedestenlioğlu Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evde yaşandı. Oğuzhan Göğüş, annesi Serra Göğüş ile birlikte çarşıdan alış verişten geldi. İçeriye girdiklerinde Serra Göğüş evlerinin arka balkonun camının kırık olduğunu görünce durumu oğluna söyledi. Oğuzhan Göğüş evin odalarını kontrol etmek için ikinci katta bulunan yatak odasına çıktı. Burada kapı arkasına saklanan ve hırsızlık amacıyla eve girdiği iddia edilen Muhammed Gedik ile karşılaştı. Burada ikili arasında çıkan kavgada Muhammed Gedik, Oğuzhan Göğüş'ü elindeki bıçak ile yüzünden yaraladı. Oğuzhan Göğüş ise elindeki bıçakla Muhammed Gedik'i baldırından yaraladı. Gedik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Oğuzhan Göğüş'ün emniyetteki sorgusunda olayın yaşandığı sırada yanında arkadaşı Sedat K.'nın da yanında olduğunu söyledi. Göğüş ifadesinde, ilk saldıranın Muhammed Gedik olduğunu, çıkan arbede sonrasında yaralandığını belirtti. Olayın ardından ambulansı kendisinin aradığını ve ilk müdahaleyi de kendisinin yaptığını ileri sürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili sorulara cevap vermeyen şüpheli Oğuzhan Göğüş'ün yüzündeki yara bantları ve sargı bezleri dikkat çekti. Şüphelilerin adliyedeki sorgusuna başlandı.

TOKAT Evinde yakaladığı hırsızlık şüphelisini öldüren zanlı adliyede

Mimar Sinan Caddesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:47 Kaynak: DHA
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