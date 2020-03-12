TOKAT Evinde yakaladığı hırsızlık şüphelisini öldüren zanlı adliyede - Son Dakika

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili sorulara cevap vermeyen şüpheli Oğuzhan Göğüş'ün yüzündeki yara bantları ve sargı bezleri dikkat çekti. Şüphelilerin adliyedeki sorgusuna başlandı.

TOKAT'ta dün akşam hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen evde bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Muhammed Gedik'i (23) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli ev sahibi Oğuzhan Göğüş (24) ile arkadaşı Sedat K. (34) adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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