TOKAT Evinde yakaladığı hırsızlık şüphelisini öldüren zanlı adliyede - Son Dakika

Evinde yakaladığı hırsızlık şüphelisini öldüren zanlı adliyede (2)

'MEŞRU MÜDAFAA ŞARTLARI OLUŞMUŞ'

Tokat Barosu Avukatlarından Süleyman Kaya, Demirören Haber Ajansına yaptığı açıklamada, Türk Ceza Kanunu'nun meşru müdafaayı kapsayan kısımlarındaki değerlendirmede özellikle ve öncelikle meşru müdafaanın oluşabilmesi için bazı koşullar gerektiğini belirterek, "Bunların başında fail kaçabilecek ise bir tehlikeden kaçacak. Ayrıca makul önleyecek bir tehlike ve ona karşı da savunma şartlarının oluşması gerekiyor. Aletler arasındaki orantılılık nesafet ilkesi dediğimiz mesele gerekiyor. Yani savunma ile saldırı arasında belli bir oran oluşması lazım. Ayrıca olayın kendisine has özelliklerinin de değerlendirilmesi gerekiyor. Tabi ki yargının vereceği bir karardır, ama burada olayın özüne baktığınız zaman tipik bir anlamda irdelediğimizde meşru müdafaa yani TCK'ın 25'nci maddesinde ki hususların oluştuğunu değerlendirebiliriz. Çünkü 25'nci madde meşru müdafaayı düzenler. 27'nci maddenin 2'nci fıkrasında meşru müdafaa makul görünecek bir heyecan, korku ve tehlikenin varlığı halinde aşılması faile ceza verilemez hükmünü getirir. Burada fail berat etmiyor. Ceza verilmez deniliyor. Yani bu olayın sanığı olan şahıs olayda ceza verilmemezlik ilkesi ile bence karşı karşıyadır. Çünkü, gerçekten birinin evine giriliyor. Evinde bir hırsızlık olayı var. Tabi olayın aslını tam bilmemekle birlikte dosyalara yansıdığı şeklinde hırsızın bir saldırısı var. Bu saldırı sırasında fail de yaralanıyor. Yaralandığı zaman da aynı şekilde karşılık veriyor. Çünkü aletler arasındaki orantılılık ilkesi oluşuyor. Yani maktulün saldırısı buna bıçakla, bu da aynı savunmayı bıçakla yapıyor. Doğrudan hayati bölgeye değilde baldırına gelen bir darbe vuruyor. Hayati bölgeye vursa da bence fark etmezdi. Yine meşru müdafaa oluşurdu. Bu olayda da tipik bir şekilde meşru müdafaanın tüm şartlarının oluştuğu düşüncesindeyim" dedi.

'BURADA KAÇMA İMKANI YOK'

Sanığın tutuklanabileceğini ifade eden Kaya, "Sanık tutuklanır mı? Tutuklanabilir. Çünkü tutuklama koşulları biraz daha değişiktir. Aynı zamanda toplumdaki infial durumu saldırı durumu ancak bunu yargı halledecektir. Geçmişte hatırlarsınız Konya'da olmuştu. Orada da niye tutuklandı. Ama orada meşru müdafaanın koşulları buradaki gibi açık değildi. Çünkü kanun kaçabilecekse bırakın kaçsın, diyor. Burada kaçma imkanı yok. Saldırı oluyor, burada kendisi saldırıya savunma yapıyor" diye konuştu.

'O DURUMDA POLİSİ ARAYAMAZ'

Polisi aramak yerine kendisinin müdahale etmesinin meşru müdafaaya engel olmayacağını belirten Kaya, "Hepimizin başına gelebilecek meseleler. Allak korusun, evinde hırsızla karşılaştın. Hırsıza diyeceksin ki dur bir dakika arkadaşım bekle ben şu polisi arayayım, polis gelsin. Adam elinde bıçakla sana saldırıyor. Öyle bir şey var mı? Mümkün değil. Polisi araması durumu söz konusu değil. Türk Ceza Kanunu'nun 25'nci maddesinde ki tüm unsurlar oluşmuş. Düşüncesindeyim. Tabi ki yargı karar verecektir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan olayın şüphelisi Oğuzhan Göğüş'ün ailesi ise açıklama yapmaktan kaçındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki resmi işlemleri süren şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.