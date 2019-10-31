Son Dakika Haberleri: Tokat fetö şüphelisi gizli bölmede yakalandı
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Tokat fetö şüphelisi gizli bölmede yakalandı

6 saat önce

FETÖ şüphelisi gizli bölmede yakalandıTokat'ta polisin düzenlediği FETÖPDY operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

FETÖ şüphelisi gizli bölmede yakalandı

Tokat'ta polisin düzenlediği FETÖPDY operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, iki mahkeme tarafından hakkında arama kararı bulunan A.D., dolabın arka kısmına yapılan gizli bölmede saklanırken yakalandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY soruşturması kapsamında aranan, Manisa'nın Kula ilçesi imamı olduğu iddia edilen A.Ç., ilçe ablası olduğu öne sürülen eşi Ü.Ç. ve hakkında arama kararı bulunan kız kardeşi A.D.'nin bulunduğu yeri tespit etti. Polis ekipleri belirlenen adreslere dün gece operasyon düzenledi. Şüpheliler A.Ç. ve eşi Ü.Ç. evde sahte kimlikle yakalandı. Tokat ve Sivas Sulh Ceza Hakimliklerince hakkında arama kararı bulunan A.D. ise Esentepe Mahallesi'nde babasına ait evde bir dolabın arka kısmına yapılan gizli bölmede saklanırken yakalandı. Şüphelilere yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen D.S. ise A.Ç. ve Ü.Ç. çiftinin yakalandığı evin önünde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinin ardından D.S. serbest bırakılırken, A.Ç., Ü.Ç. ve A.D. ise adliyeye sevk edildi.

Tokat fetö şüphelisi gizli bölmede yakalandı

Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:15 Kaynak: DHA
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