TOKAT Fide dikmek istediği bahçesinde 'el bombası' buldu - Son Dakika

TOKAT Fide dikmek istediği bahçesinde 'el bombası' buldu

Fide dikmek istediği bahçesinde 'el bombası' bulduTOKAT'ın Zile ilçesinde, bahçesine fide dikmek isteyen Dursun Ergin (63), çapa yaptığı sırada toprağa gömülü el bombası buldu.

Fide dikmek istediği bahçesinde 'el bombası' buldu

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TOKAT'ın Zile ilçesinde, bahçesine fide dikmek isteyen Dursun Ergin (63), çapa yaptığı sırada toprağa gömülü el bombası buldu. Bomba, uzman ekiplerce imha edilirken, soruşturma başlatıldı.

Zile ilçe merkezinde İstasyon Mahallesi'ndeki evine İstanbul'dan düğün için 1 hafta önce gelen Dursun Ergin, yan bahçesindeki alana fide dikmek istedi. Ergin, bahçedeki ağacın kökünü çapaladığı sırada toprak altında gazete ve poşete sarılı bir cisim fark etti. Poşeti açan Ergin, içinde el bombası olduğunu görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğünden gelen bomba imha ekibi, el bombasını evin yanındaki boş arazide fünye ile patlatarak imha etti.

Bahçede toprakla uğraşırken ağacın dibinde el bombasını bulduğunu belirten Dursun Ergin, "Bahçede fide dikerken buldum. El bombasına benzediğini görünce polise haber verdik. Mahalle olarak panik olduk. 1 hafta oldu İstanbul'dan geleli. Ailecek bahçenin içerisindeydik çok korktuk. Hala şoktayız. Kim yaptı? Neden yaptılar? Bomba patlamış olsa biz ne olurduk. Ben bunun kasıtlı konulduğunu düşünüyorum. Bu kadar bahçenin olduğu yerde neden bizim bahçemize koydular. Kim bıraktıysa oynamış el bombasıyla. Milim kalmış patlamasına. Ailecek 5 kişi bahçedeydik. Çok şükür kimseye zarar gelmeden atlattık. Emniyet personeli arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dursun Ergin, Tokat, Zile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 04:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOKAT Fide dikmek istediği bahçesinde 'el bombası' buldu - Son Dakika

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