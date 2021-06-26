TOKAT FİLİSTİNLİ TURİSTLER DALINDAN MEYVE YEDİ, BALIKLARI BESLEDİ - Son Dakika

TOKAT'a gelen 20 kişilik Filistinli turist kafilesi, kiraz ağaçlarından meyve yedi, göldeki balıkları besledi.

Filistin'den Tokat'a 4 günlük bir gezi için gelen turistler, rehberler gözetiminde kentte gezi yaptı. Niksar ilçesine bağlı Sulugöl köyünde bulunan Küçük Ağa Çiftliğine traktörlerle gelen turistler, dalından kiraz yedi ve Sülüklügöl'de yaşayan Japon balıklarını besledi.

Otel işletmecisi Özkan Gündüzlü, "Misafirlerimizi bugün bahçelere götürdük. Onlara dalından kiraz, erik ikramında bulunduk. Kentimizin tarihi yerlerini gezdirdik. Bir dahaki sefer 100 kişilik bir grubun gelmesini bekliyoruz. Aralarında ilk defa kiraz ağacı görenler vardı" dedi.

Tokat'ı çok sevdiklerini söyleyen turistlerden Lara Mahfouz (19), "Bu çok güzel bir an. Burada ilk kez bulunuyorum. Çok hoşuma gitti. Ağaçlardan bazı meyveler topladım. Çok tatlılardı ve çok lezzetlilerdi. Çok sevdim" diye konuştu.

Gassani Keidah ise, "Küdüs'ten geliyorum. Türkiye'yi çok sevdik, Tokat'ı çok sevdik. Çok iyi bir yer, çok sessiz, çok güzel. Güzel yemeklerini de çok sevdik" diye konuştu.