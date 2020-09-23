- "Tokat" filmine jüri özel ödülü - Son Dakika

- "Tokat" filmine jüri özel ödülü

- "Tokat" filmine jüri özel ödülü Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Uluslararası Turizm Filmleri Festivalinde jüri özel ödülü alan Tokat filminin kentin tanıtımında önemli rol oynayacağını söyledi.

- "Tokat" filmine jüri özel ödülü

TOKAT - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Uluslararası Turizm Filmleri Festivalinde jüri özel ödülü alan Tokat filminin kentin tanıtımında önemli rol oynayacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kapadokya'da gerçekleştirilen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nde Tokat Belediyesi ve Tokat Kent Konseyi işbirliğinde hazırlanan "Tokat Tanıtım Filmi" jüri özel ödülü aldı. Törene katılamayan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na ödülü Tokat Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz ile Tokat Kent Konseyi Turizm ve Tanıtım Çalışma Grubu Başkanı Süleyman Üzümcü makamında ziyaret ederek tevdi etti. Tokat'ın tanıtım eksiğinin bu tür çalışmalarla gidermeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Eroğlu, "Turizm Filmleri Festivalinde jüri özel ödülüne 'Tokat filmi" layık oldu. 7 dakikalık filmde Tokat'ı ziyaret eden iki kişinin şehrin güzellikleri, tarihi eserleri, kültürü, doğal güzelliklerini, gastronomisini bir yaşam öyküsü kapsamında tanıtmış oldu" dedi.

Başkan Eroğlu, Tokat'ın tarihi, doğası, kültürü, örfü ve adeti ile saklı kalmış bir cennet olduğunu ifade ederek, "Bize düşen görevde saklı kalan bu cennet yerimizi tanıtmak, layık olduğu daha güzel yerlere hep beraberce taşımak. Bir çok ilin abartarak ortaya koyduğu eserleri kat ve kat fazlasıyla Türkiye'mize sunmuş olacağız. Salgın dönemini atlattığımızda Tokat'ımızın bu anlamda turizmi ile çok daha mesafeleri hızla kat edeceğiz" diye konuştu.

- Tokat filmine jüri özel ödülü

Kent Konseyi, Eyüp Eroğlu, Turizm, Tokat, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - 'Tokat' filmine jüri özel ödülü - Son Dakika

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